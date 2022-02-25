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Россию отстранили от участия в «Евровидении» в 2022 году

Анна Назайкина
20:40 25.02.2022
В Европейском вещательном союзе добавили, что, по их оценкам, участие России в конкурсе может нанести ущерб репутации «Евровидения».
Россию отстранили от участия в «Евровидении» в 2022 году
© Фото: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Европейский вещательный союз заявил, что Россия отстраняется от участия в конкурсе «Евровидение» в 2022 году из-за ситуации, сложившейся на Украине.

«Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения ", на основе правил мероприятия и ценностей EBU», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте песенного конкурса.

В организации также добавили, что, по их оценкам, участие России в конкурсе может нанести ущерб репутации «Евровидения».

Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

В российском Министерстве обороны обратили внимание, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины. Как отметили в ведомстве, высокоточными средствами идет выведение из строя военной инфраструктуры, а гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Впоследствии в Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите народных республик Донбасса не может использоваться формулировка «оккупация» Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

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