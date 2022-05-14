Глава КНДР заявил о столкновении страны с крупнейшим потрясением с момента основания

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Власти Корейской Народно-Демократической Республики констатировали сильнейшее потрясение, с которым стране когда-либо приходилось сталкиваться с момента основания.

Так, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что серьезный вызов представляет распространившееся в стране инфекционное заболевание.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), под руководством Ким Чен Ына 14 мая было созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Основная цель - проверить работу начатой в КНДР «чрезвычайной противоэпидемической системы высшего разряда».

Отмечено, что в заседании участвовали представители Минздрава северокорейской республики и Государственного чрезвычайного противоэпидемического штаба. Было доложено о ситуации с распространением заболевания в КНДР.

Вместе с тем, в стране растет число заболевших лихорадкой. За пятницу 13 мая, властями республики было зарегистрировано 17 400 новых случаев заражений. Приводится информация, что 21 человек скончался.

В ходе прошедшего 12 мая заседания под председательством Ким Чен Ына было констатировано возникновение в республике чрезвычайной ситуации. Приводилась информация, что «с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев (КНДР. - Прим. ред.) охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт».