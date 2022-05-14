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В КНДР сообщили о 17,4 тысячи заболевших лихорадкой

Марина Крижановская
03:30 14.05.2022
Также информируется, что за последние сутки умер 21 человек.
В КНДР сообщили о 17,4 тысячи заболевших лихорадкой
© Фото: Lee Jae-Won AFLO Globallookpress
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В Северной Корее растет число заболевших лихорадкой. Так, за пятницу 13 мая, властями КНДР было зарегистрировано 17 400 новых случаев заражений. Приводится информация, что 21 человек скончался.

Суммарно заражению подверглись более 520 тысяч граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Накануне сообщалось, что вспышка «неизвестной лихорадки» произошла в КНДР еще в конце апреля. Было отмечено, что эпидемия затронула порядка 350 тысяч человек, а также что уже 162 тысячи жителей прошли лечение.

Прежде, 12 мая, было созвано экстренное заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР. Оно проходило под руководством главы страны Ким Чен Ына. В ходе заседания было констатировано возникновение в республике чрезвычайной ситуации.

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