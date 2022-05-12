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Власти КНДР заявили о «внезапной» чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Марина Крижановская
03:21 12.05.2022
Сообщается, что на основании взятых 8 мая анализов у пациентов с лихорадкой в столице КНДР был выявлен штамм «омикрон» BA.2.
Власти КНДР заявили о «внезапной» чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
© Фото: Lee Jae-Won AFLO Globallookpress
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Северокорейские власти заявили о фиксации первого в стране случая заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее руководство КНДР утверждало, что в стране COVID-19 нет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), в четверг, 12 мая, было созвано экстренное заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР. Сообщается, что оно проходило под руководством главы страны Ким Чен Ына. В ходе заседания было констатировано возникновение в республике чрезвычайной ситуации.

«В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт возникла чрезвычайная ситуация», - передает агентство.

Приводится информация, что был выявлен штамм «омикрон» BA.2 на основании взятых 8 мая анализов у пациентов с лихорадкой в столице КНДР. Руководство Северной Кореи объявило о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

Ранее говорилось, что Билл Гейтс заразился коронавирусом. Основатель компании Microsoft получил положительный результат при тестировании на выявление коронавирусной инфекции. Гейтс испытывает легкие симптомы и самоизолировался до полного выздоровления.

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