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СМИ: в КНДР вспышка «неизвестной лихорадки» затронула порядка 350 тысяч жителей

Марина Крижановская
03:47 13.05.2022
Также, согласно информации Северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), сообщается о выявлении у 18 тысяч граждан за один день заболевания лихорадкой.
СМИ: в КНДР вспышка «неизвестной лихорадки» затронула порядка 350 тысяч жителей
© Фото: Lee Jae-Won AFLO Globallookpress
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СМИ сообщили о вспышке в КНДР «неизвестной лихорадки» в конце апреля. Отмечено, что эпидемия затронула порядка 350 тысяч человек. Также говорится, что уже 162 тысячи жителей прошли лечение. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на СМИ Северной Кореи.

Агентство, ссылаясь на информацию Северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), сообщает о выявлении у 18 тысяч людей за один день заболевания лихорадкой.

«Только в один день 12 мая лихорадка была выявлена у 18 тысяч человек по всей стране. Всего к этому моменту 187 тысяч человек помещены в карантин и проходят лечение», - цитируется заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Северокорейские власти заявили о фиксации первого в стране случая заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее руководство КНДР утверждало, что в стране COVID-19 нет.

Позже сообщалось, что власти КНДР приняли решение о введении локдауна по всей стране. Такие меры были приняты на фоне обнаружения на территории государства первого случая заболевания коронавирусом.

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