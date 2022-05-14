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Global Times: Япония пытается извлечь выгоду из украинского кризиса

Игнат Далакян
20:55 14.05.2022
Реальные стратегические намерения Японии заключаются в том, чтобы добиться дипломатических прорывов как во внутренней, так и во внешней политике, пишет обозреватель издания.
Global Times: Япония пытается извлечь выгоду из украинского кризиса
© Фото: imagebroker Ina Hesmer Glballookpress
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Пока Соединенные Штаты и Европа накладывают санкции на Российскую Федерацию, Япония пытается извлечь собственную выгоду из сложившейся ситуации. Об этом пишет обозреватель Global Times Чен Янджюн.

«Реальные стратегические намерения Японии заключаются в том, чтобы добиться дипломатических прорывов как во внутренней, так и во внешней политике», - отмечает автор в своей статье.

Как пишет Янджюн, Токио стремится стать не только важным экономическим игроком, но и существенной политической силой на международном направлении. Так, японское правительство активно выступает за расширение состава постоянных членов Совбеза Организации Объединенных Наций, отмечая, что право вето, которым обладают постоянные члены СБ ООН(в этом числе и РФ), является важным рычагом, который не позволяет Западу ввести эффективные санкции против Российской Федерации.

Ранее японские власти выступили против экспорта в Российскую Федерацию высокотехнологичного оборудования. Сообщалось, что 20 мая вступит в силу закон об одобрении запрета на японские поставки.

До этого Япония отказалась вводить немедленно эмбарго на российскую нефть. Отмечается, что такое решение страна приняла из-за ограниченных ресурсов.

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