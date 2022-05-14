Конгрессмен США заявил, что киевские чиновники разворуют $40 млрд американской помощи Украине

По словам конгрессмена, США постоянно скатывается в войну, а американский народ остается в неведении.

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Чиновники Украины разворуют 40 миллиардов долларов, которые Соединенные Штаты выделили в качестве военной помощи. Об этом заявил конгрессмен от республиканской партии Мэтт Гетц.

«Они готовы отправить миллиарды Киеву и набить карманы коррумпированных функционеров. <…> Мы постепенно скатываемся в войну, а американский народ остается в неведении. <…> Всего год назад мы потерпели поражение от пастухов с винтовками (в Афганистане. - Прим. ред.). Теперь мы рвемся в бой с державой, у которой шесть тысяч ядерных боеголовок», - приводит слова политика CNS News.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что могут быть приостановлены поставки вооружения Украине. Он пояснил, что это может произойти в том случае, если Сенат Соединенных Штатов не примет соответствующий закон.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны «слишком мало» помогают Украине. По мнению 45-ого президента США, европейское сообщество вносит малый вклад по сравнению с Соединенными Штатами.