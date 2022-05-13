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Трамп заявил, что Европа «слишком мало» помогает Украине

Марина Крижановская
05:03 13.05.2022
Он призвал европейское сообщество внести «справедливую лепту», утверждая, что оно больше затронуто кризисом вокруг Украины.
Трамп заявил, что Европа «слишком мало» помогает Украине
© Фото: pixabay.com
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмутился размером оказываемой помощи Украине со стороны Европы.

Трамп считает, что в сравнении с США, европейское сообщество вносит малый вклад. Он призвал его внести «справедливую лепту», утверждая, что оно больше затронуто кризисом вокруг Украины.

«Почему мы выделяем больше 40 миллиардов долларов Украине, тогда как Европа дает очень мало. А они гораздо больше затронуты российской спецоперацией, очевидно, чем США», - приводит его слова РИА Новости.

Трамп напомнил, что в свое время увеличил бюджет НАТО, заставив союзников в Европе увеличить отчисления на коллективную оборону.

«Заставьте Европу и других, наконец, заплатить справедливую лепту. Китай и другие улыбаются всю дорогу к банку!», - призвал Трамп.

Немногим ранее сообщалось, что инициатива выделения Украине помощи на рекордные 40 миллиардов долларов заблокирована в Сенате США. Сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки заблокировал принятие верхней палатой Конгресса данного закона.

Он обосновал свой отказ от поддержки этой законодательной инициативы тем, что она приведет к высокой инфляции в США, а также высокими рисками и государственными расходами.

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