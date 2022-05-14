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В NASA пожаловались на «трудности» из-за санкций против России

Игнат Далакян
17:00 14.05.2022
Сообщается, что партнерство между США и Россией в космической отрасли испытывает последствия экономических ограничений.
В NASA пожаловались на «трудности» из-за санкций против России
© Фото: Nasa, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Антироссийские санкции Запада начали влиять на работу астронавтов NASA. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на советников американского ведомства по безопасности.

Согласно опубликованному сообщению на портале, на заседании Консультативной группы по аэрокосмической безопасности, партнерство между Соединенными Штатами и Российской Федерацией в космической отрасли испытывает последствия экономических ограничений.

«Геополитические санкции, которые были наложены на Россию и которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», - сообщила участница группы и бывший астронавт Сьюзен Хелмс.

Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать на космических кораблях США Boeing Starliner. По словам Рогозина, у американского корабля наблюдаются серьезные проблемы.

До этого Европейская южная обсерватория (ESO) показала первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики.

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