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«Супермаркет прошило насквозь»: корреспондент «Звезды» об обстреле Донецка со стороны ВФУ

Алексей Курильченко
Владислав Кустов
13:27 14.05.2022
В результате попадания снаряда пострадала женщина, работавшая в супермаркете - осколок попал ей в ключицу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов из Донецка рассказал о сегодняшних обстрелах города со стороны вооруженных формирований Украины. В результате сегодняшнего удара было повреждено здание детского сада.

«Обстрелы просто не прекращаются - где-то неподалеку рвутся снаряды, слышно так, что закладывает уши. При обстреле пострадал и детский сад. Снаряд не попал в здание, но упал рядом. Повылетали стекла, на земле воронки. Скорее всего, били осколочно-фугасными. Хорошо, что в детском садике в этот момент никого не было - дети сюда не ходят, потому что район находится на особом положении», - рассказал корреспондент.

В результате сегодняшнего обстрела пострадала женщина, работавшая в местном супермаркете. После попадания снаряда здание вспыхнуло.

«Ей попал осколок в ключицу. Когда прилетел снаряд она была в туалете. Осколки прошили магазин насквозь - несколько из них залетели и в туалет. Если бы женщина в этот момент была в магазине, она могла бы не выжить», - рассказал Владислав.

Ранее Кустов рассказал о работе саперов Донецкой народной республики, которые работают в Мариуполе. До этого они прошли обучение и оборудование у специалистов Министерства обороны России.

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