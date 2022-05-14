В стране и мире «Супермаркет прошило насквозь»: корреспондент «Звезды» об обстреле Донецка со стороны ВФУ Алексей Курильченко Владислав Кустов В результате попадания снаряда пострадала женщина, работавшая в супермаркете - осколок попал ей в ключицу. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов из Донецка рассказал о сегодняшних обстрелах города со стороны вооруженных формирований Украины. В результате сегодняшнего удара было повреждено здание детского сада. «Обстрелы просто не прекращаются - где-то неподалеку рвутся снаряды, слышно так, что закладывает уши. При обстреле пострадал и детский сад. Снаряд не попал в здание, но упал рядом. Повылетали стекла, на земле воронки. Скорее всего, били осколочно-фугасными. Хорошо, что в детском садике в этот момент никого не было - дети сюда не ходят, потому что район находится на особом положении», - рассказал корреспондент. В результате сегодняшнего обстрела пострадала женщина, работавшая в местном супермаркете. После попадания снаряда здание вспыхнуло. «Ей попал осколок в ключицу. Когда прилетел снаряд она была в туалете. Осколки прошили магазин насквозь - несколько из них залетели и в туалет. Если бы женщина в этот момент была в магазине, она могла бы не выжить», - рассказал Владислав. Ранее Кустов рассказал о работе саперов Донецкой народной республики, которые работают в Мариуполе. До этого они прошли обучение и оборудование у специалистов Министерства обороны России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика