В стране и мире На юго-западе Донецка из-за обстрела ВФУ загорелся супермаркет: видео Алексей Курильченко В результате обстрелов со стороны ВФУ повреждены четыре здания. © Видео: Telegram, Неофициальный Безсонов "Z" Tg © Фото: Telegram, Неофициальный Безсонов "Z" Tg Читайте нас на: Жители Донецка запечатлели на видео возгорание здания супермаркета на юго-западе города, которое произошло после обстрела со стороны ВСУ. Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, вооруженные формирования Украины нанесли по городу несколько ударов, которые повредили здания. «В результате обстрелов ВФУ г. Донецк зафиксированы повреждения по адресам:Петровский район: пл. Победы, 31/1 - частный сектор; пл. Победы, 35а - "Первый республиканский супермаркет"; ул. Щипачева, 16 - возгорание магазина "Изюм". Куйбышевский район: ул. Корабельная, 67 - прямое попадание в частный жилой дом», - сообщается в Telegram-канале представительства. Ранее вооруженные формирования Украины совершили ракетный обстрел Кировского района Донецка. В штабе территориальной обороны сообщили о троих пострадавших. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика