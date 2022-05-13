В Сенате США заблокирована инициатива выделения Украине помощи на рекордные $40 млрд

Сенатор Рэнд Пол указал, что Соединенные Штаты в нынешних условиях не могут выступать в роли жандарма в ущерб своему госбюджету.

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В Соединенных Штатах воспротивились принятию законопроекта о выделении Украине дополнительной помощи на 40 миллиардов долларов. Так, сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки заблокировал принятие верхней палатой Конгресса данного закона.

Пол обосновал свой отказ от поддержки этой законодательной инициативы тем, что это приведет к высокой инфляции в США, а также высокими рисками и государственными расходами.

«Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США. Самая большая угроза для США сегодня - это госдолг, инфляция и обрушение доллара», - заявил сенатор.

Сенатор Пол отметил, что законодательный орган США должен проанализировать затраты, которые понесет американская казна в случае выделения помощи в такой сумме. Он добавил, что Соединенные Штаты не могут выступать в роли жандарма в ущерб своему госбюджету в нынешних условиях. Слова сенатора приводит РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Палата представителей Конгресса США приняла решение в пользу выделения Киеву дополнительного пакета помощи. В рамках голосования власти утвердили рекордно высокую сумму для финансирования поставок, составившую 39,8 миллиарда долларов.

Запрос на выделение новых средств для поддержки Украины был ранее сделан президентом США Джо Байденом.