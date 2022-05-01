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FT: западные компании сталкиваются с большими трудностями, покидая Россию

Марина Крижановская
03:34 01.05.2022
В частности, многие из них с подозрением относятся к вопросу продажи своего предприятия российским бизнесменам, а также их смущают высокие финансовые издержки при отказе вести операционную деятельность в России и неясные перспективы возможного возвращения к российскому потребителю.
FT: западные компании сталкиваются с большими трудностями, покидая Россию
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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По сообщению западных СМИ, иностранные компании, покидая российский рынок, испытывают определенные трудности. Это и незначительное количество потенциальных покупателей их бизнеса, а также высокие финансовые издержки при отказе вести операционную деятельность в России и неясные перспективы возможного возвращения к российскому потребителю.

Отмечено, что проблемы коснулись различных корпораций - от тех, кто занимается автопроизводством и до нефтяной отрасли. По мнению издания, многие из них с подозрением относятся к вопросу продажи своего предприятия российским бизнесменам, которые могут быть внесены в санкционные списки Евросоюза или США.

Также скепсис западных компаний вызывает прямая передача бизнеса российским госструктурам. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее к протесту западных компаний присоединилась и японская Toshiba Corporation. Так, корпорация объявила о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Также и в начале апреля компания Intel решила приостановить деятельность в РФ. Также был поднят вопрос о поддержке своих работников, в том числе 1 200 сотрудников на территории Российской Федерации.

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