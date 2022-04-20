Toshiba приостанавила прием новых заказов и инвестиций в Россию

При этом корпорация выразила надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине.

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Японская компания Toshiba Corporation объявила о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

«В свете событий, мы пожертвовали в общем около 100 миллионов иен (774 тысячи долларов) на гуманитарную помощь. В дополнение, мы приостанавливаем прием новых заказов и инвестиции в Россию», - говорится в пресс-релизе корпорации, передает РИА Новости.

В документе также сказано, что Toshiba выразила надежду на скорейшее завершение конфликта. Кроме того, корпорация намерена «внимательно следить за ситуацией и предпринимать должные шаги».

Ранее сообщалось, что Американская компания Intel, которая является одним из наиболее крупных производителей компонентов для компьютеров, приняла решение о приостановке деятельности в РФ в связи с действиями на Украине.

Напомним, Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на украинской территории. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против Москвы. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.