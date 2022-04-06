Компания Intel решила приостановить деятельность в России

В настоящий момент компания решает вопросы поддержки своих работников, в том числе 1 200 сотрудников в России.

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Американская компания Intel, которая является одним из наиболее крупных производителей компонентов для компьютеров, приняла решение о приостановке деятельности в РФ в связи с действиями на Украине, говорится в заявлении компании.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России», - написала Intel на своем сайте.

Кроме того, было добавлено, что в настоящий момент компания решает вопросы поддержки своих работников, в том числе 1 200 сотрудников на территории Российской Федерации.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, для того, чтобы защитить Луганскую и Донецкую народные республики, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против Москвы. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.