Густой дым и огонь: кадры крупного лесного пожара под Тюменью

На кадрах, сделанных с коптера, можно увидеть густой дым, который навис над лесом в Тюменской области.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В районе деревни Криводанова под Тюменью произошел крупный лесной пожар. «Звезда» публикует кадры догорающего леса.

На кадрах, сделанных с коптера, можно увидеть густой дым, который навис над лесом в Тюменской области.

Ранее лесные пожары подступили к населенным пунктам в Иркутской области. Сообщалось, что в течение неполных суток 7 мая в области зарегистрирован 51 пожар, из которых 13 случаев горения мусора и 38 ландшафтных пожаров.

Проблема лесных пожаров в России в этот раз пришла почти на месяц раньше - из-за сильного штормового ветра и отсутствия осадков. В 49 регионах Российской Федерации ввели особый противопожарный режим.