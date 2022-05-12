В Иркутской области лесные пожары подступили к населенным пунктам

Сообщается, что в течение неполных суток 7 мая в области зарегистрирован 51 пожар, из которых 13 случаев горения мусора и 38 ландшафтных пожаров.

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На всей территории Иркутской области с 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации в связи с осложнением пожарной обстановки в регионе. Такое решение было принято губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым на внеочередном заседании КЧС, которое состоялось в Главном управлении МЧС России.



Сообщается, что в течение неполных суток 7 мая в области зарегистрирован 51 пожар, из которых 13 случаев горения мусора и 38 ландшафтных пожаров.

В связи введением режима ЧС категорически запрещено использовать любые источники открытого огня. Введен полный запрет на посещение лесов для любого вида деятельности.



По данным МЧС Российской Федерации, 7 мая сгорел дачный поселок Моргудон Братского района, а также возник сильный пожар на станции Половино-Черемхово в Тайшетском районе. Есть жертвы среди местного населения.



Для создания противопожарного разрыва местная администрация привлекла шесть тракторов и два бульдозера. Всего в ликвидации этого пожара задействованы 69 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Вместе со спасателями МЧС России с огнем борются сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области и лесопожарных формирований региона.

Ранее в Курганской области с 10 мая был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабными пожарами. Ситуация осложнилась в связи с неблагоприятными погодными условиями.