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В огне лесных пожаров: в 49 регионах РФ ввели особый противопожарный режим

Алексей Курильченко
Денис Ивлев
08:19 11.05.2022
Проблема лесных пожаров в России в этот раз пришла почти на месяц раньше - из-за сильного штормового ветра и отсутствия осадков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Почти весь город Уяр превратился в развалины - пожары уничтожили здесь более двухсот домов. Всего в Красноярском крае сгорело больше пятисот частных жилых построек. В огне пропали домашние питомцы и скот, документы, сбережения, есть и погибшие - пожары унесли жизни восьми человек.

На месте все еще работают спасатели МЧС - разбирают завалы и сокращают площади горения. Тем временем власти региона уже заявили, что на месте уничтоженных домов построят для погорельцев новые - по типовым проектам. Отстраивать заново придется и дома в пригороде  Омска - там лесные и техногенные пожары бушуют сразу в нескольких населенных пунктах.

Горит и Курганская область. Здесь огонь из лесов так же дошел до поселков - спасатели экстренно эвакуируют жителей.

«Распространению огня на большие расстояния способствует шквалистый ветер... в настоящее время проведена эвакуация населения», - сообщили в региональном управлении МЧС.

Проблема лесных пожаров в России в этот раз пришла почти на месяц раньше. Из-за сильного штормового ветра и отсутствия осадков в отдельных регионах Урала и Сибири огнем уничтожено почти тысяча жилых домов. Шестнадцать человек погибли. А пик лесных пожаров еще впереди. Президент Владимир Путин накануне напомнил главам регионов, что ответственность лежит на их плечах.

«Именно главы регионов обязаны обеспечить тушение пожаров. Если же ситуация начинает выходить из-под контроля, ни в коем случае нельзя замалчивать эти проблемы. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать - региону, имею в виду, муниципалитету - немедленно, а не по каким-то условным нормативам. Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать как эффективность этой работы, так и конкретный результат, а именно сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране», - заявил президент в ходе совещание по ситуации с пожарами в регионах.

В соответствии с поручением президента число природных пожаров в России должно сократиться вдвое к 2030 году. С января в законодательстве закреплен новый термин - ландшафтный пожар, то есть распространяющийся на открытой местности. А в перспективе предлагают серьезно ужесточить ответственность для тех, по чьей вине происходит возгорание. В большинстве случаев чрезвычайные ситуации создают сами люди. Например в Иркутской области поселок Половино-Черемхово загорелся по вине мужчины, просившего в траву непотушенную сигарету.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время засушливая погода придет также в Иркутскую область и Алтайский край. Также там ожидается сильный ветер - до 17 метров в секунду. Особый противопожарный режим уже действует в 49 регионах. Во многих огонь на подступе к населенным пунктам.

Ранее управление Следственного комитета по Красноярскому краю сообщило о восьми погибших в результате пожаров. Огонь уничтожил уже более 800 домов в регионе.

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