Армия Армия Армия

Обезвреживать любые мины: как саперы ВС РФ обучают коллег из ДНР

Алексей Дегтярев
Алиса Краузе
04:27 12.05.2022
Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ проводят обучение саперов НМ ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Каждый раз, как последний. Даже на учениях. С полигона Минобороны России в Донецке саперы уходят в бой, потому что это их работа. Эти солдаты не задают лишних вопросов. Их дело - спасать.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России обучают донецких курсантов практически в полевых условиях. Инструкторы опытные, за спиной не одна командировка в Сирию. Однако здесь другие условия. Под ногами своя земля.

«Здесь они мотивированы именно тем, что будут защищать свою Родину. Они стремятся к изучению, у них есть какой-то жизненный опыт, в основном потому что здесь у нас приходит контингент среднего и старшего возраста. Очень молодых, скажем так, немного. Возраста 18 лет практически нет», - обозначил военнослужащий ВС РВ с позывным Медоед.

Обезвреживать учат любые мины: и противопехотные, и противотанковые. Но самые страшные сейчас в зеленых насаждениях - это так называемые лепесточки. Их по украинским пролескам лежат десятки тысяч.

«Опасность представляет нажатие на всю плоскость самой мины, так как в них взрывчатое вещество и весь корпус является датчиком цели. Неважно, с какой стороны она упала, при нажатии на него происходит взрыв. Здесь представлены все учебные мины, поэтому, если обувь низкая, то как правило либо носок отрывает, либо полностью открывает носок, в зависимости, как обувь сидит на ноге», - обозначил боец с позывным Медоед.

Одновременно, саперы фиксируют и появление западного вида оружия, не заявленного в официальных сводках. Так, по сообщениям, на южном направлении появились итальянские и на харьковском направлении появились немецкие противотанковые мины.

Однажды съемочная группа «Звезды» чуть не нарвалась на мину. Сегодня мы спросили у инструкторов, как избежать подобной ситуации. Оказывается, никак.

У опытного сапера на установку растяжки уходит максимум шесть минут. Здесь, на передовой, саперы пытаются друг друга переиграть. Побеждают военнослужащие российской армии и ДНР.

«Противник повадился снимать наши боеприпасы с натяжными датчиками цели. Сняли практически все, все что мы установили, и стали бороться с этим. Думали, как его перехитрить, ну, и в конце концов, применили такой способ. Противник перерезал растяжку, и у него за спиной произошел взрыв, благодаря которому его поймали», - рассказал один из военнослужащих.

Мы и сами убедились, что курсанты народной милиции ДНР готовы к этой сложной работе.

«В чем сложность работы сапера? Бдительность, внимательность. Самоконтроль. Никакой спешки», - указал военнослужащий НМ ДНР позывной Малыш.

Впереди у этих парней, десятки, а может и сотни километров бикфордова шнура на катушке. Их задача вернуть мир в освобожденные поселки, чтобы дети могли спокойно ходить по улицам. И они эту задачу выполнят.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:03 В стране и мире
Жительница Испании с флагом РФ в руках вступила в перепалку с украинскими активистами
01:19 В стране и мире
Видео
Погромы, поджоги и смерти: жительница Шри-Ланки рассказала о беспорядках на улицах городов
00:14 В стране и мире
Посол Антонов рассказал о зашкаливающей русофобии в США
23:27 В стране и мире
Премьер Италии заявил об оплате Германией поставок газа из РФ в рублях
21:56 Армия
Минобороны: боевики заминировали Кайдакский мост в Днепре для подрыва в случае подхода ВС РФ
Популярное
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
ПВО РФ уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Видео
Охота на ПВО: кадры вылета Су-35С в рамках спецоперации
Видео
МО РФ: Народная милиция ЛНР при поддержке ВС РФ прорвала оборону в Попасной и вышла на границу республики
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.