Обезвреживать любые мины: как саперы ВС РФ обучают коллег из ДНР

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Каждый раз, как последний. Даже на учениях. С полигона Минобороны России в Донецке саперы уходят в бой, потому что это их работа. Эти солдаты не задают лишних вопросов. Их дело - спасать.

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России обучают донецких курсантов практически в полевых условиях. Инструкторы опытные, за спиной не одна командировка в Сирию. Однако здесь другие условия. Под ногами своя земля.

«Здесь они мотивированы именно тем, что будут защищать свою Родину. Они стремятся к изучению, у них есть какой-то жизненный опыт, в основном потому что здесь у нас приходит контингент среднего и старшего возраста. Очень молодых, скажем так, немного. Возраста 18 лет практически нет», - обозначил военнослужащий ВС РВ с позывным Медоед.

Обезвреживать учат любые мины: и противопехотные, и противотанковые. Но самые страшные сейчас в зеленых насаждениях - это так называемые лепесточки. Их по украинским пролескам лежат десятки тысяч.

«Опасность представляет нажатие на всю плоскость самой мины, так как в них взрывчатое вещество и весь корпус является датчиком цели. Неважно, с какой стороны она упала, при нажатии на него происходит взрыв. Здесь представлены все учебные мины, поэтому, если обувь низкая, то как правило либо носок отрывает, либо полностью открывает носок, в зависимости, как обувь сидит на ноге», - обозначил боец с позывным Медоед.

Одновременно, саперы фиксируют и появление западного вида оружия, не заявленного в официальных сводках. Так, по сообщениям, на южном направлении появились итальянские и на харьковском направлении появились немецкие противотанковые мины.

Однажды съемочная группа «Звезды» чуть не нарвалась на мину. Сегодня мы спросили у инструкторов, как избежать подобной ситуации. Оказывается, никак.

У опытного сапера на установку растяжки уходит максимум шесть минут. Здесь, на передовой, саперы пытаются друг друга переиграть. Побеждают военнослужащие российской армии и ДНР.

«Противник повадился снимать наши боеприпасы с натяжными датчиками цели. Сняли практически все, все что мы установили, и стали бороться с этим. Думали, как его перехитрить, ну, и в конце концов, применили такой способ. Противник перерезал растяжку, и у него за спиной произошел взрыв, благодаря которому его поймали», - рассказал один из военнослужащих.

Мы и сами убедились, что курсанты народной милиции ДНР готовы к этой сложной работе.

«В чем сложность работы сапера? Бдительность, внимательность. Самоконтроль. Никакой спешки», - указал военнослужащий НМ ДНР позывной Малыш.

Впереди у этих парней, десятки, а может и сотни километров бикфордова шнура на катушке. Их задача вернуть мир в освобожденные поселки, чтобы дети могли спокойно ходить по улицам. И они эту задачу выполнят.