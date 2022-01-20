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Против любых препятствий: на что способны российские новейшие роботы «Уран»

Алексей Кошкин
21:43 20.01.2022
Робот разминирования «Уран-6» начал поступать в инженерные подразделения в 2020 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Робот-сапер «Уран» пройдет любые препятствия: снег, песок и горную местность. Но главное - уничтожит мины, фугасы и любые боеприпасы в земле. Эти беспилотники на гусеницах поставляются на вооружение нашей армии и даже выполняют на передовой настоящие боевые задачи. В 2020 году робот разминирования «Уран-6» начал поступать в инженерные подразделения, и теперь с конвейера сходят все новые машины.

Управлять роботизированным комплексом оператор может на расстоянии одного километра. «Уран» может работать в любой местности, и в горах, и в пустыне. Ему нет разницы, какую почву перерабатывать и какие боеприпасы обезвреживать.

Сапер «Уран-6» работал на бывшей передовой в первые дни после перемирия в Нагорном Карабахе. Ежедневно в регионе находили и уничтожали до ста боеприпасов. Кроме того, данный робототехнический комплекс более года проходил обкатку в боевых условиях в Сирии. Позднее сапер-беспилотник прошел модернизацию с учетом полученного боевого опыта на Ближнем Востоке.

«От эксплуатантов, от инженерных войск получаем много предложений. В первую очередь эти предложения направлены на улучшение надежности машины и на увеличение времени ее работы. От песчаных грунтов до каменистых», - рассказал технический директор ОАО «766 УПТК» Алексей Фогелев.

Если под напором робота-сапера рассыпаются камни, то что говорить о разных боеприпасах? На гусеничную машину беспилотник для проделывания проходов в минных заграждениях, а также для разминирования территорий можно установить различное специальное оборудование, например, катковый, бойковый или фрезерный трал, а также бульдозерный отвал или стальную клешню - механический схват. Хоть этот «Уран» весит около шести тонн, он выдерживает подрыв 60 килограммов в тротиловом эквиваленте. Камеры и различная аппаратура комплекса-сапера помогает распознавать тип взрывоопасных предметов даже на расстоянии, а оператор сразу сможет выбрать самый эффективный и безопасный способ их обезвреживания.

Робототехнический комплекс «Уран-6» прошел огонь и воду. По этой машине отчетливо видно, что она уже проходила испытания на подрывах - видны отверстия от осколков. На данный момент машина проходит ряд улучшений, чтобы уметь разминировать противотанковые боеприпасы. Судя по всему, роботам поручат все потенциально опасные миссии: от разминирования и обороны в бою, до прокладки дорог и борьбы с огнем, чтобы уберечь жизни военнослужащих. Один из них - роботехнический комплекс пожаротушения «Уран-14».

«Уран-14» - это не только роботизированный комплекс пожаротушения, но и машина разграждения. Своим схватом он способен перекусывать арматуры, перерезать бревна и разбивать даже горящие завалы. При этом он может уместить в себе две тонны воды, а также «Уран-14» производит свою пену для тушения пожара. Под управлением оператора на расстоянии комплекс может тушить огонь самостоятельно. Машина оборудована всем необходимым чтобы проникнуть к очагу возгорания и локализовать его. «Уран-14» уже тестировался на различных типах пожаров.

«В нынешних условиях преимущество робота - это объем работы, который он может делать, соответственно, робот за одно и то же время делает гораздо больше, чем человек, и человек в этом процессе находится на безопасном расстоянии. Главная задача - это все-таки сохранение жизни личного состава», - сказал врио начальника 1 отдела 3382 военного представительства МО Степан Сахарук.

Как указал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, оснащение отечественной армии робототехническими комплексами сегодня - это одно из приоритетных направлений. Сохранение человеческих жизней - вопрос, за которым стоит будущее боевых роботов. Так, российские конструкторы стараются применять в машинах передовые технологии, что делает комплексы «Уран» разных модификаций полностью самостоятельными машинами-беспилотниками, которые могут выполнять любые поставленные перед ними задачи во все времена года и в любой точке мира.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Игорь Крондо

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