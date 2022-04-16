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Специалисты из Белоруссии присоединятся к стройке на космодроме «Восточный» до конца 2022 года

Игнат Далакян
21:48 16.04.2022
По словам белорусского министра, специалисты начнут со строительства жилья в Циолковском.
Специалисты из Белоруссии присоединятся к стройке на космодроме «Восточный» до конца 2022 года
© Фото: roscosmos.ru
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Специалисты из Белоруссии до конца года присоединятся к строительству на космодроме «Восточный», Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Белоруссии Руслан Пархамович.

«Начнем мы с объектов более простых для вхождения - это жилье в Циолковском. Думаю, для этого не потребуется разработки дополнительных нормативно-правовых актов ни со стороны России, ни со стороны нашей страны. Надеюсь, к концу лета наши строители будут работать на этих объектах. Что касается непосредственно космодрома - сложной стройки, - то там необходимо пройти соответствующие регламентные процедуры, получить допуски, разрешения. Поэтому, это чуть подольше, но то, что это будет до конца года, это факт», - сказал министр в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Ранее прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме «Восточный». Главы двух государств осмотрели строительную площадку командного пункта и стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», а также поднялись в небо, чтобы оценить инфраструктуру космодрома.

Кроме того, Владимир Путин заявлял, что полет белорусского космонавта может состояться уже в следующем году. Российский лидер отметил, что Российская Федерация сохранила свое лидерство в космической отрасли.

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