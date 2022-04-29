В Центробанке сообщили о подготовке мер по защите замороженных резервов

Как отметила Эльвира Набиуллина, ЦБ активно прорабатывает стратегию действий по данному вопросу, но о каких-либо деталях пока что говорить рано.

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готовит меры защиты по замороженным резервам, включая правовые. Как отметила Набиуллина, Центробанк разрабатывает стратегию и тактику действий по данной тематике, однако о каких-либо деталях пока что говорить рано.

«Что касается возможной конфискации замороженной части российских ЗВР - мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Эта большая организационная, юридическая работа», - сказала глава ЦБ на пресс-конференции, отвечая на вопрос о проработке в США возможности передачи замороженных резервов РФ в пользу Украины.

Напомним, Эльвира Набиуллина заявила, что Министерство финансов РФ имеет необходимые ресурсы для погашения евробондов, поэтому ни о каком дефолте речи быть не может.

Ранее Центральный банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14%. Решение принято на фоне снижения рисков для ценовой и финансовой стабильности.