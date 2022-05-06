В Центробанке предупредили о возможных задержках при проведении операций

О возобновлении обычного режима работы сервисов будет сообщено дополнительно. Кроме того, Центробанк подчеркнул, что все средства клиентов сохранны.

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Центральный банк РФ предупредил о возможных задержках при проведении операций в сервисах платежной системы и системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Замедление может быть связанно с техническими работами. Об этом сообщили в организации.

«В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в СПФС. Некоторые операции могут проходить медленнее, либо их придется повторить позднее», - сказали в ЦБ.

О возобновлении обычного режима работы сервисов будет сообщено дополнительно. Кроме того, Центробанк подчеркнул, что все средства клиентов сохранны.

Ранее в Центробанке сообщили о подготовке мер по защите замороженных резервов. Как отметила Эльвира Набиуллина, ЦБ активно прорабатывает стратегию действий по данному вопросу, но о каких-либо деталях пока что говорить рано.