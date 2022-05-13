Военный эксперт рассказал, зачем подводники стреляют торпедами по льду

Наиболее наглядно, по словам военного эксперта Александра Мозгового, это было продемонстрировано в начале прошлого года, на учениях «Умка-2021». Одна из подводных лодок выстрелила такой торпедой, которая пробила дыру во льдах, и она всплыла в образовавшейся полынье.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martin Moxter, imageBROKER, Globallookpress

Северный флот сообщил об успешной стрельбе торпедой по арктическим льдам, выполненной подводным крейсером «Князь Олег». В результате образовалась полынья, которая позволила подводной лодке всплыть и отработать поставленные учебно-боевые задачи.

О том, зачем подводным лодкам вообще взламывать лед при помощи торпед, рассказал «Звезде» военный эксперт Александр Мозговой.

«Стрельба специальными противоледными торпедами осуществляется уже давно. В арктических льдах подлодки чаще всего всплывают, взламывая лед своим корпусом. Но иногда это оборачивается тем, что после всех этих взломов и возвращения на базу им требуется серьезный ремонт», - заметил Мозговой.

Поэтому, по словам эксперта, для облегчения задачи всплытия в Арктике из-подо льда используются противоледные торпеды. Наиболее наглядно это было продемонстрировано в начале прошлого года, на учениях «Умка-2021». Одна из подводных лодок выстрелила такой торпедой, которая пробила дыру во льдах, и она всплыла в образовавшейся полынье.

«При определенных обстоятельствах лодка, которая находится на боевом дежурстве подо льдами, в Арктике, она получает сигнал, что ей надо произвести пуск. Лодке нужно всплыть, для этого делается полынья, лодка всплывает и стреляет», - сказал Александр Мозговой.

В наши дни подводные лодки ВМФ России активно наносят удары по украинским националистам.

Так, ранее «Звезда» публиковала кадры пуска «Калибров» субмариной Черноморского флота по военной инфраструктуре Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов