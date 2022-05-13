Армия Армия Армия

Военный эксперт рассказал, зачем подводники стреляют торпедами по льду

17:33 13.05.2022
Наиболее наглядно, по словам военного эксперта Александра Мозгового, это было продемонстрировано в начале прошлого года, на учениях «Умка-2021». Одна из подводных лодок выстрелила такой торпедой, которая пробила дыру во льдах, и она всплыла в образовавшейся полынье. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martin Moxter, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Северный флот сообщил об успешной стрельбе торпедой по арктическим льдам, выполненной подводным крейсером «Князь Олег». В результате образовалась полынья, которая позволила подводной лодке всплыть и отработать поставленные учебно-боевые задачи.

О том, зачем подводным лодкам вообще взламывать лед при помощи торпед, рассказал «Звезде» военный эксперт Александр Мозговой. 

«Стрельба специальными противоледными торпедами осуществляется уже давно. В арктических льдах подлодки чаще всего всплывают, взламывая лед своим корпусом. Но иногда это оборачивается тем, что после всех этих взломов и возвращения на базу им требуется серьезный ремонт», - заметил Мозговой.

Поэтому, по словам эксперта, для облегчения задачи всплытия в Арктике из-подо льда используются противоледные торпеды. Наиболее наглядно это было продемонстрировано в начале прошлого года, на учениях «Умка-2021». Одна из подводных лодок выстрелила такой торпедой, которая пробила дыру во льдах, и она всплыла в образовавшейся полынье. 

«При определенных обстоятельствах лодка, которая находится на боевом дежурстве подо льдами, в Арктике, она получает сигнал, что ей надо произвести пуск. Лодке нужно всплыть, для этого делается полынья, лодка всплывает и стреляет», - сказал Александр Мозговой. 

В наши дни подводные лодки ВМФ России активно наносят удары по украинским националистам.

Так, ранее «Звезда» публиковала кадры пуска «Калибров» субмариной Черноморского флота по военной инфраструктуре Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:52 Армия
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
17:39 В стране и мире
Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ под Докучаевском
16:59 В стране и мире
Глава МИД Сербии заявил о готовности четырех стран отозвать признание независимости Косово
15:29 В стране и мире
Видео
Лепс навестил юных пациентов Луганской детской клинической больницы
14:44 В стране и мире
Рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги
Популярное
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
Видео
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в ТЦ в Сочи
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Видео
Адвокат Улюкаева прибыла в колонию под Тверью
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.