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Атака из-под воды: кадры пуска «Калибров» субмариной ЧФ по военной инфраструктуре Украины

12:34 04.05.2022
Удар наносился одной из подводных лодок Черноморского флота из акватории Черного моря. В ходе залпового пуска на встречу с объектами военной инфраструктуры Украины отправились две крылатые ракеты «Калибр».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российская подводная лодка нанесла ракетный удар высокоточным оружием, целью стали объекты военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны России. 

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ», - говорится в сообщении.

Удар наносился одной из подводных лодок Черноморского флота из акватории Черного моря. В ходе залпового пуска на встречу с объектами военной инфраструктуры Украины отправились две крылатые ракеты «Калибр».

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования были уничтожены шесть украинских электроподстанций железных дорог.

Удары были нанесены по подстанциям в районах железнодорожных станций Львов, Пятихатка, Подборцы, Волонец и Тимково. Через все эти станции, как подчеркнул Конашенков, осуществлялась доставка западного вооружения и боеприпасов в интересах вооруженных формирований Украины. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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