Армия Подводный крейсер «Князь Олег» пробил торпедой льды Арктики Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море. © Фото: Rudi Sebastian, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Ракетный подводный крейсер «Князь Олег» пробил торпедой арктические льды и создал полынью для всплытия, сообщает пресс-служба Северного флота. «В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики», - говорится в сообщении. Первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России в декабре прошлого года. Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство подлодок этого класса ведется на Севмаше. Также в пресс-службе Северного флота сообщили, что корабли охраны водного района приступили к учениям в Баренцевом море. Они выполнят комплекс задач по противоминной и противолодочной обороне сил флота при обеспечении их развертывания в море. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика