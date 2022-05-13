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Подводный крейсер «Князь Олег» пробил торпедой льды Арктики

16:21 13.05.2022
Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море.
Подводный крейсер «Князь Олег» пробил торпедой льды Арктики
© Фото: Rudi Sebastian, imageBROKER, Globallookpress
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Ракетный подводный крейсер «Князь Олег» пробил торпедой арктические льды и создал полынью для всплытия, сообщает пресс-служба Северного флота.

«В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики», - говорится в сообщении.

Первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России в декабре прошлого года.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство подлодок этого класса ведется на Севмаше.

Также в пресс-службе Северного флота сообщили, что корабли охраны водного района приступили к учениям в Баренцевом море. Они выполнят комплекс задач по противоминной и противолодочной обороне сил флота при обеспечении их развертывания в море.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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