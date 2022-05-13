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Песков заявил, что Россия не отказывалась от встречи Путина и Зеленского

Алексей Курильченко
12:55 13.05.2022
В Кремле подчеркнули, что встреча президентов должна финализировать подготовленные заранее документы.
Песков заявил, что Россия не отказывалась от встречи Путина и Зеленского
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Ukrainian Presidency Press Offic, Globallookpress
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Российская сторона априори не отказывается от встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявляя об этом, подчеркнул, что для этого следует предварительно подготовить соответствующие документы, которые будут финализированы лидерами двух стран.

«Здесь позиция никак не изменилась, вы хорошо знаете позицию российского президента. Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне... Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», - заявил Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, в проработке данного документа продвижение пока отсутствует.

«С документом пока движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу. Все это передано украинской стороне, ответа нет», - сказал Песков.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией. Для украинского лидера его подписание будет ознаменовать конец.

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