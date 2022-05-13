В Кремле заявили, что боевики в «Азовстали» могут покинуть завод, сложив оружие

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Украинские боевики, заблокированные на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, могут покинуть его территорию, только если они сложат оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что всем раненым окажут медицинскую помощь.

«Вы знаете, и мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено. А что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. Эти слова президента - это команда Верховного главнокомандующего, она это то, из чего мы исходим», - заявил Песков журналистам.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на территории «Азовстали» не осталось гражданских. Это позволяет «развязать руки» бойцам Народной милиции ДНР.