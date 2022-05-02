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Премьер Грузии передал послу ЕС первую часть опросника для вступления в союз

Анна Касаткина
19:05 02.05.2022
Вторую часть опросника страна планирует передать раньше оговоренного срока.
Премьер Грузии передал послу ЕС первую часть опросника для вступления в союз
© Фото: InstagramFOTOGRAFIN, Pixabay
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал послу Евросоюза в стране первую заполненную часть опросника для открытия дискуссии о вступлении в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства в понедельник, 2 мая.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в администрации правительства передал руководителю представительства Евросоюза Карлу Харцелю первую часть опросника, которую страна уже заполнила», - говорится в заявлении.

Харцель пожелал Грузии успехов в процессе, а Гарибашвили заверил, что власти страны продолжают интенсивно работать над второй - секторальной - частью опросника, в котором 33 главы и до 2300 вопросов. По его словам, эта часть опросника будет передана раньше оговоренного срока.

Ранее президент Украины передал главе представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Украинский лидер выразил надежду, что Украина получит необходимую поддержку и станет кандидатом на членство в ЕС в ближайшее время.

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