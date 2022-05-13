Лепс навестил юных пациентов Луганской детской клинической больницы

Российский артист навестил юных пациентов и их родителей в палатах, пообщался с ними и раздал автографы.

© Видео: LIC_LPR, Telegram © Фото: LIC_LPR, Telegram

Заслуженный артист России, певец Григорий Лепс посетил Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. Лепс навестил юных пациентов и их родителей в палатах, пообщался с ними и раздал автографы.

«Поднялось настроение. Спасибо огромное артисту такому большому. Добрый, человечный. На сцене этого не видно, а как пообщались вживую, вообще понравилось», - рассказала находящаяся в больнице женщина по имени Татьяна в ролике, опубликованном ЛуганскИнформЦентром.

Ранее российский певец Григорий Лепс выступил перед участниками специальной военной операции по защите Донбасса в Луганске. Перед выступлением артист заявил, что его миссия во время визита в Донбасс - заставить участников спецоперации на Украине улыбнуться и помочь им хоть на миг забыть о тяжелых временах.