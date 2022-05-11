«Я здесь нужен»: Лепс рассказал, с какой целью приехал в Донбасс

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский певец Григорий Лепс заявил, что его миссия во время визита в Донбасс - заставить участников спецоперации на Украине улыбнуться и помочь им хоть на миг забыть о тяжелых временах. Артист отметил, что приехал в Донбасс не за наградами, а потому что «он здесь нужен».

«Удивлять никого не нужно, и я не считаю это (визит в Донбасс. - Прим. ред.) героическим поступком. Герои - на передовой и в могиле. А мы живые люди, музыканты, люди своей страны, и если они в ней работают, они обязаны ей служить. Я просто служу своей стране, не выслуживаюсь», - сказал Лепс.

Напомним, Григорий Лепс приехал на территорию Донбасса поддержать участников специальной военной операции на Украине. Артист заявил, что намерен навестить раненых бойцов, которые принимали участие в боевых действиях, и поддержать их в трудную минуту.