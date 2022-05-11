«Спасибо тем, кто служит своей стране»: Лепс выступил с концертом в Луганске

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский певец Григорий Лепс выступил перед участниками специальной военной операции по защите Донбасса в Луганске. Артист, в частности, исполнил свои известные композиции. Перед выступлением Лепс поблагодарил врачей, которые помогают военным восстановиться.

«Я очень надеюсь на ваше скорейшее выздоровление, спасибо вам за вашу работу, за ваши труды, огромное спасибо врачам, которые вас поднимают на ноги. Я говорю спасибо всем тем, кто служит своей стране», - сказал певец со сцены.

Перед выступлением Григорий Лепс заявил, что его миссия во время визита в Донбасс - заставить участников спецоперации на Украине улыбнуться и помочь им хоть на миг забыть о тяжелых временах. Отвечая на вопросы «Звезды», артист отметил, что приехал в Донбасс не за наградами, а потому что «он здесь нужен».