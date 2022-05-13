Путин обсудил с Совбезом РФ спецоперацию на Украине и вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Вместе с тем в совещании, в частности, приняли участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

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Президент России Владимир Путин обсудил ход специальной военной операции по защите Донбасса, а также потенциальные угрозы от вероятного вступления Финляндии и Швеции в НАТО с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», - сказал официальный представитель Кремля.

Вместе с тем в совещании, в частности, приняли участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин и замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, в частности, ее гуманитарные аспекты.