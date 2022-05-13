В МИД Финляндии назвали Россию «важным соседом»

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Финляндия рассматривает РФ как своего важного соседа. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, отметив, однако, что взаимоотношения двух государств в настоящее время ухудшаются.

Как указал глава МИД Финляндии, причиной этому является проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а также вопросы, касающиеся структур безопасности на территории Европы. Министр также подчеркнул, что, по его мнению, до этого отношения были позитивными.

«Однако... они становятся очень сложными», - цитирует дипломата РИА Новости со ссылкой на японское издание, опубликовавшее интервью Хаависто.

Ранее Москва предупредила Хельсинки о том, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО повлечет ответные действия России. В частности РФ займется проработкой мер для обеспечения собственной безопасности.