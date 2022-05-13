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В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации

Тимур Шерзад
13:52 13.05.2022
По словам пресс-секретаря президента Россия Дмитрия Пескова, также в ходе совещания Совбеза РФ состоялся обмен мнениями по решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Были обсуждены и возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для безопасности России. 
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Кремле сообщили о том, что Шойгу проинформировал участников оперативного совещания Совбеза о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Наряду с текущими вопросами министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции», - сказал Песков.

По его словам, также в ходе совещания состоялся обмен мнениями по решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Были обсуждены и возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для безопасности России. 

Кроме этого, как заметил Дмитрий Песков, затрагивался ряд вопросов в контексте саммита ОДКБ, который должен состояться в понедельник. 

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода Украины в Кременчуге.

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