В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации

По словам пресс-секретаря президента Россия Дмитрия Пескова, также в ходе совещания Совбеза РФ состоялся обмен мнениями по решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Были обсуждены и возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для безопасности России.

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В Кремле сообщили о том, что Шойгу проинформировал участников оперативного совещания Совбеза о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции», - сказал Песков.

По его словам, также в ходе совещания состоялся обмен мнениями по решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Были обсуждены и возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для безопасности России.

Кроме этого, как заметил Дмитрий Песков, затрагивался ряд вопросов в контексте саммита ОДКБ, который должен состояться в понедельник.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода Украины в Кременчуге.