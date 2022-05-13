Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине и ее гуманитарные аспекты

Также лидеры обсудили эвакуацию гражданских из «Азовстали» и состояние переговоров РФ и Украины.

© Фото: Сергей Генеев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Украине, в частности, ее гуманитарные аспекты.

«Продолжено обсуждение ситуации на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также сообщается, что обсуждалась эвакуация гражданских с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, которая проводилась при участии представителей ООН и Красного Креста.

«Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов», - сообщает сайт Кремля.

Также лидеры оценили состояние российско-украинских переговоров. На данный момент, сообщили в Кремле, процесс, по сути, заблокирован Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские боевики, заблокированные на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, могут покинуть его территорию, только если сложат оружие. При этом всем раненым окажут медицинскую помощь.