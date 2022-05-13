Украина потеряла 165 самолетов и 125 вертолетов с начала российской спецоперации

Также за все это время уничтожены 842 беспилотника, 304 ЗРК, 3 032 танка и бронемашины, 368 установок РСЗО.

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С начала спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 165 самолетов и 125 вертолетов, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также за все это время уничтожены 842 украинских беспилотника, 304 ЗРК, 3 032 танка и бронемашины, 368 установок РСЗО, 1 491 орудие полевой артиллерии и миномет, 2 869 единиц специальной военной автомобильной техники.

Генерал-майор рассказал и о боевой работе российской оперативно-тактической и армейской авиации. По словам Конашенкова, удалось поразить 153 района сосредоточения живой силы и военной техники украинской группировки.

Кроме того, в районе города Харьков были уничтожены две украинские установки РСЗО «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО американского производства.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов