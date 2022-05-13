Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 153 района сосредоточения войск Украины

Также, по словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, в районе города Харьков были уничтожены две украинские установки РСЗО «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО американского производства.

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В Минобороны рассказали о работе оперативно-тактической и армейской авиации России. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники», - заявил Конашенков.

Он добавил, что также в районе города Харьков были уничтожены две украинские установки РСЗО «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО американского производства.

Кроме этого, по словам Конашенкова, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены производственные мощности украинского НПЗ в городе Кременчуг. Также уничтожены и запасы бензинового и дизельного топлива для украинских войск.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов