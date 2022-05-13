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МО РФ: под Харьковом уничтожена украинская РЛС оповещения и указания ПВО производства США

10:58 13.05.2022
Удар по американской радиолокационной станции нанесли российские силы оперативно-тактической и армейской авиации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Силы ВКС России в рамках специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины. Как сообщил на брифинге официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков, уничтоженная РЛС использовалась для наведения средств противовоздушной обороны и была произведена в США.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Также в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня "Град" и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США», - заявил Конашенков.

Ранее ВКС России поразили радиолокационную станцию наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, которая была расположена в районе города Одесса. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения, расположенный в Харьковской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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