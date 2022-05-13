В Минобороны России заявили об уничтожении украинского Су-27 в небе Харьковской области

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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского истребителя Су-27 в небе Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Также, по его словам, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования были уничтожены производственные мощности украинского нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге. Кроме этого, там же были уничтожены резервуары с топливом для обеспечения украинской войсковой группировки.

Кроме этого, Конашенков сообщил об уничтожении в Харьковской области украинской радиолокационной станции оповещения и указания ПВО американского производства.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов