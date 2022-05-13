Армия В МО РФ заявили об уничтожении производственных мощностей украинского НПЗ в Кременчуге Также, как уточнили в Минобороны России, уничтожены резервуары с топливом, предназначавшимся для снабжения группировки украинских войск. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные уничтожили производственные мощности украинского НПЗ в Кременчуге, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», - сказал он. Генерал-майор рассказал также о боевой работе российской оперативно-тактической и армейской авиации. По словам Конашенкова, удалось поразить 153 района сосредоточения живой силы и военной техники украинской группировки. Напомним, в спецоперации задействованы вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые успешно выполняют задачи, используя как преимущество свою скрытность и маневренность. Ранее сложивший оружие военнослужащий ВСУ Руслан Сердюк рассказал, что из-за бездействия командования его отряд попал под обстрел. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика