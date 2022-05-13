Ракетные войска и артиллерия России поразили еще 15 украинских пунктов управления
В Минобороны России рассказали о боевой работе ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях», - заявил Конашенков.
Еще, по его словам, был поражен украинский склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка в Харьковской области.
Также, как заметил Конашенков, под Харьковом силами ВКС России удалось уничтожить украинскую РЛС оповещения и указания ПВО производства Соединенных Штатов.
Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил, что Украина потеряла 165 самолетов и 125 вертолетов с начала российской спецоперации.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов