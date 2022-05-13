«Три дня не ели»: сдавшийся солдат ВСУ рассказал, как его отряд бросило командование

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Сложивший оружие солдат вооруженных сил Украины Руслан Сердюк рассказал, что из-за бездействия командования его отряд попал под обстрел. Отступающие бойцы три дня бродили по лесам, как из не встретили российские солдаты, которые помогли сдавшимся украинцам.

«Командиры всех побросали и ушли, а нас оставили как пушечное мясо. Обстрел - кто куда побежал... Часа в три или четыре кто-то крикнул "отступаем" и все. Кто побежал, кто не побежал - не знаю. Нас в отряде было 45 человек, а вышло 14 всего. Шли по лесу, а там российские солдаты. Сдали оружие, боекомплект полностью. Мы не ели, наверное, дня три. Ни воды, ничего. Нам российские солдаты дали воды, поесть. (В центре временного содержания - прим.ред.) тепло, кровати вот... кормят три раза в день, вода, все есть, сигареты дают. Никто не бьет, не обижает», - рассказал Руслан.

Ранее корреспондент «Звезды» побывал в центре временного содержания для украинских пленных. Там соблюдаются комфортные условия для бойцов ВСУ - многие за многие дни даже смогли дозвониться до родных.

Материла подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов