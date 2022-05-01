В Роспотребнадзоре «стелс-омикрон» назвали самым заразным за всю пандемию

В ведомстве отметили, что доля BA.2 - «стелс-омикрона» - постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний.

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Подвид штамма «омикрон» BA.2, также называемый «стелс-омикрон» посчитали самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии. Отмечено, что более 90% от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом имеют этот вариант омикрон-штамма.

Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов. В своем комментарии ТАСС, он назвал «стелс-омикрон» самым трансмиссивным из всех в истории пандемии.

«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», - заявил представитель Роспотребнадзора.

Ученый отметил, что другие подлинии ВА.4 и ВА.5 в России не встречались, также и в большинстве других стран они выявляются крайне редко.

«Хотя в той же Южной Африке, где зародился омикрон, их уже выявляют достаточно часто. Что беспокоит - на данный момент в ЮАР наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и при высокой доле BA.4 и BA.5 можно предположить, что связь с новыми штаммами имеется», - уточнил Камиль Хафизов.

Ранее в Минздраве России сообщили, что новый вариант штамма коронавируса «омикрон» XE в России не был обнаружен. Позднее в Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации с коронавирусом в России.

Эксперт Камиль Хафизов сообщил, что доля «стелс-омикрона» к концу марта текущего года составила порядка 80% и существенно не меняется.