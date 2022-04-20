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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в РФ

Андрей Неделя
06:22 20.04.2022
Эксперт Камиль Хафизов уточнил, что доля «стелс-омикрона» к концу марта текущего года составила порядка 80% и существенно не меняется.
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в РФ
© Фото: JC Gellidon, Unsplash
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Новых штаммов коронавируса в России не зарегистрировано. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса. В том числе не было выявлено сублиний "омикрона"», - заявил он в беседе с РИА.

Эксперт уточнил, что доля «стелс-омикрона» к концу марта текущего года составила порядка 80% и существенно не меняется.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский оценил необходимость ношения медицинских защитных масок на фоне снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. По мнению медика, ношение должно оставаться добровольным. Кроме того, по информации Роспотребнадзора, общая ситуация с COVID-19 по всей России улучшается, однако говорить о полном завершении пандемии еще рано.

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