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Специалист НИИ Минздрава заявил, что в РФ нет зафиксированных случаев «омикрона» XE

Марина Крижановская
00:30 13.04.2022
Отмечено, что формирование рекомбинантных форм вирусов - распространенное и естественное явление.
Специалист НИИ Минздрава заявил, что в РФ нет зафиксированных случаев «омикрона» XE
© Фото: pixabay.com
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В Минздраве России сообщили, что новый вариант штамма коронавируса «омикрон» XE в России не обнаружен. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. Он добавил, что распространенным фактором является «формирование рекомбинантных форм вирусов».

«К настоящему моменту подтвержденных случаев инфекции этим и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано. Следует отметить, что формирование рекомбинантных форм вирусов - распространенное и естественное явление. В настоящее время обнаружено не менее девяти рекомбинантных штаммов», - рассказал Лиознов журналистам.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о появлении нового варианта коронавируса - ХЕ, являющегося гибридом подвидов омикрон-штамма (BA.1 и BA.2).

Также  директор НИИ гриппа им. Смородинцева сообщил, что по-прежнему вакцинация остается наиболее эффективным способом борьбы с появлением инфекционных заболеваний, их осложнений и неблагоприятных последствий.

Немногим ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность российских вакцин против COVID-19 штамма XE. Он рассказал, что вакцины «Спутник V», «Спутник лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против COVID-19 «Омикрон»-штамма XE.

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