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Лавров объяснил, почему РФ занялась гиперзвуковым оружием

Игнат Далакян
23:12 01.05.2022
По словам главы МИД, Россия нуждалась в вооружениях, которые могли гарантированно преодолевать противоракетную оборону.
Лавров объяснил, почему РФ занялась гиперзвуковым оружием
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Российская Федерация была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена на Россию. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы были вынуждены заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знали, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР», - рассказал Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

Как сообщил глава российского дипломатического ведомства, Российская Федерация нуждалась в вооружениях, которые могли гарантированно преодолевать противоракетную оборону. По словам Лаврова, в противном случае у страны с ПРО и наступательными вооружениями может появится соблазн нанести первый удар, в надежде, что ответ будет подавлен системами противоракетной обороны.

Ранее Министр иностранных дел РФ заявлял, что подстрекательство западных стран мешает переговорам Российской Федерации и Украины. Сергей Лавров согласился с мнением, что переговоры между сторонами идут довольно непросто.

До этого глава российского дипломатического ведомства заявлял, что Запад становится соучастником преступлений националистов, покрывая киевский режим. Он отметил, что настало время для западных стран перестать покрывать во всем Киев.

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