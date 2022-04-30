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Лавров заявил, что Запад становится соучастником преступлений националистов, покрывая Киев

Марина Крижановская
04:22 30.04.2022
Лавров констатировал, что настало время для западных стран перестать покрывать во всем Киев.
Лавров заявил, что Запад становится соучастником преступлений националистов, покрывая Киев
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад становится соучастником преступлений украинского националистического режима. Он пояснил, что покрывая и обеляя преступления киевских властей, они становятся тому соучастниками.

Лавров констатировал, что настало время для западных стран перестать покрывать во всем Киев. Об этом он рассказал в интервью агентству «Синьхуа», текст которого приводит ведомство.

«Западу давно пора прекратить безоговорочно обелять и покрывать Киев. В противном случае в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах должны отдавать себе отчет в ответственности за соучастие в кровавых преступлениях украинских националистов», - заявил Сергей Лавров.

Также он добавил, что российские военнослужащие делают все, что в их силах, чтобы не допускать жертв среди мирного населения Украины. По его словам, для этого Вооруженные силы применяют высокоточное вооружение и целятся, в первую очередь, по сосредоточениям бронетехники и военным объектам.

Российские военные также всячески поддерживают гражданских, в отличие от украинских боевиков, которые закрываются своими людьми как живым щитом.

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