Боевики проверяют гражданских на наличие у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации военнослужащим ВС РФ и представителям народной милиции республик Донбасса.

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Неонацисты в Харьковской области проводят карательные рейды в отношении местных жителей совместно со службой безопасности Украины. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. По его словам, боевики проверяют гражданское население на наличие у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации военнослужащим ВС РФ и представителям народной милиции республик Донбасса.

«Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении», - отметил генерал-полковник.

Напомним, Михаил Мизинцев заявлял, что в зданиях детской больницы и колледжа в Лисичанске Луганской Народной Республики оборудован опорный пункт Вооруженных сил Украины. Вместе с тем украинские националисты разместили своих раненых боевиков в поликлинике Боровского в Луганской Народной республике.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.