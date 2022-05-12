МО РФ: в Боровском ЛНР украинские националисты выгнали пациентов поликлиники и разместили своих раненых боевиков

При этом подразделения ВСУ на подступах к поликлинике развернули огневые точки, отметили в МО РФ.

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Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты разместили своих раненых боевиков в поликлинике Боровского в Луганской Народной республике. При этом предварительно они выгнали из медучреждения гражданских лиц, среди которых были тяжело больные.

«Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», - отметил начальник НЦУО на брифинге.

Ранее фонд «Герои» доставил гумпомощь медикам Донбасса. Лекарства и расходные материалы, а именно бинты, вату и антисептики собирали в центре Москвы.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.