МО РФ: в Боровском ЛНР украинские националисты выгнали пациентов поликлиники и разместили своих раненых боевиков
Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты разместили своих раненых боевиков в поликлинике Боровского в Луганской Народной республике. При этом предварительно они выгнали из медучреждения гражданских лиц, среди которых были тяжело больные.
«Гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки», - отметил начальник НЦУО на брифинге.
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Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.